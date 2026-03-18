毎週金曜日に更新中の、WACK所属、11人組GANG PARADEのメンバー・ヤママチミキさんによる連載『夢と魔法に魅せられたミキ’s TODAY』。連載100回目を記念したトークイベントが、3月11日に渋谷LOFT9にて開催されました。チケットはソールドアウトし、たくさんの遊び人（GANG PARADEファンの総称）が駆けつけた、この日の様子をレポートします！会場となった渋谷LOFT9。ミキさん考案のオリジナルドリンク「魔法がかかった夢ドリンク(