18日午前11時前、山形県大江町本郷で「プラスチックと簡易トイレが燃えている」と近くに住む男性から119番通報がありました。消防によりますと、ポンプ車が5台出動し消火活動にあたっていますが、正午現在で火は消し止められていません。これまでにけが人の搬送はないということです。近所の人によりますと、複数の建物が焼けたということです。