ファミリーマートは、大人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』5周年を祝し、オリジナルグッズがもらえるキャンペーンを3月15日（日）より開催中。続けて、コラボ商品を3月17日（火）より発売中です。本キャンペーンではゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の5周年を記念して、全5種類の“美味（ウマ）い商品”が登場。前回のコラボレーションでも好評だった、作品内に登場する「はちみードリンク」や、トレセン学園の購買部で