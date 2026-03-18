謎多き水の結晶構造を解き明かす「手がかり」を発見水は、あらゆる生命の源である。人体の約60%は水でできており、細胞の働きも、血液の循環も、食べ物の消化も、水なしには成り立たない。地球の表面の70%を覆い、雨を降らせ、気候を安定させ、文明を育んできたのも水だ。これほど人間に身近な物質は、ほかにない。ところが、水はじつに奇妙な物質でもある。一つ例を挙げよう。ほとんどの物質は、冷やすほど分子の動きが鈍くなり、