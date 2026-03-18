ついに開幕した嵐ラストツアーについて櫻井翔さんが3月16日生放送の『news zero』（日本テレビ系）にてコメントしました。2026年5月31日をもって活動終了を発表しているアイドルグループ・嵐。2020年に活動休止後、昨年2025年よりグループ活動を再開。ラストコンサートツアーとなる「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」が札幌ドームにて3月14日に開幕しました。週末3日間の開幕公演を終え、週明けの『news zero』に出演し