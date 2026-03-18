訓練場で障害飛越のトレーニングをする高校２年生の鄒国成さん。（２０２５年１２月２３日撮影、撫州＝新華社記者／万象）【新華社南昌3月18日】中国江西省撫州市宜黄県郊外の譚綸馬術小鎮では、山村の少年たちが馬術を学びながら、馬の手入れや引き馬、厩舎（きゅうしゃ）の清掃といった日々の作業を積み重ねている。冬の朝7時、高校1年の呉天昊（ご・てんこう）さんは、すでに厩舎で作業に当たっていた。同小鎮は、馬術教育