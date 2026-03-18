大谷翔平選手がなぜCMに？今、ダンロップでは、大谷翔平選手をCMキャラクターとして起用しています。じつは、この発表があった2024年7月当時、住友ゴム（ダンロップ）は、北米と欧州、オセアニアでタイヤの販売をすることができませんでした。つまり、北米でも大人気の大谷選手の広告効果が期待できないのです。なのに、なぜ？と疑問に思っていたら、2025年1月。住友ゴム工業が、グッドイヤーから欧州、北米、オセアニアのダンロ