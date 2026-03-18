俳優の吉沢亮（32）が、18日までにスタッフが運営する公式インスタグラムに登場。日本アカデミー賞で撮影されたオフショットなどが公開された。【写真】日本アカデミー賞で撮影した映画『国宝』チーム集合ショット※3枚目投稿では、第49回日本アカデミー賞で最優秀主演男優賞を受賞したことを報告し、「映画『国宝』は作品賞を含む10部門で最優秀賞をいただきました。本当にありがとうございます!!」と感謝をつづり、「スタ