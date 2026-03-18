ユニバーサルミュージック合同会社が18日、公式サイトを更新。今日発売の「DREAMS COME TRUE」ニューアルバムに不具合が生じたことを発表した。「3月18日（水）発売、DREAMS COME TRUEオリジナルNEW ALBUM『THE BLACK ○ ALBUM』ミュージックチャーム 及び 二次元コード試聴用音源不具合に関するお詫びとお知らせ」と報告。「2026年3月18日（水）に発売されました、DREAMS COME TRUE オリジナルNEW ALBUM『THE BLACK