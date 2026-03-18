ダンスボーカルユニット「M！LK」の塩崎太智（25）が、17日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）にゲスト出演。ヒット曲の制作秘話を明かした。結成11年を迎えた「M！LK」は、昨年話題になった「イイじゃん」に続き、新曲の「好きすぎて滅！」でもブレーク中。同番組MCのタレント・若槻千夏は、ヒット曲について「聞いた瞬間に“売れるな”って分かるの？」と質問。メンバーも楽曲制作に関わる