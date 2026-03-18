映画『ドライブ・マイ・カー』でアカデミー賞国際長編映画賞を受賞するなど、国内外で高い評価を受け続ける濱口竜介監督の最新作『急に具合が悪くなる』の公開日が6月19日に決定した。あわせてティザービジュアルが解禁された。【画像】映画『急に具合が悪くなる』場面写真本作は、がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者・宮野真生子と、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者・磯野真穂による往復書簡をもとにした同名書籍（