春は、コーヒーの香りをゆっくり楽しみたくなる季節。タリーズコーヒーでは、ブラジル産の新豆を使った季節限定コーヒーが登場します。個性の異なる3種類の味わいがそろい、香りやコクの違いを飲み比べできるのも魅力。旬のコーヒーを気軽に楽しめるこの時期だけの特別な一杯で、いつものカフェ時間をちょっと贅沢にしてみませんか。春のひとときに、香り豊かなコー