今月6日、富山駅近くの繁華街で女性が腹を刺された事件で、警察は現場にいた知人の男をきょう殺人未遂の疑いで再逮捕しました。きょう再逮捕されたのは、自称・富山市今泉西部町の無職・下粼幸彦容疑者（69）です。富山中央警察署によりますと、下粼容疑者は今月6日の午後4時ごろ、富山市内の飲食店で40代の知人の女性の腹部などを包丁で複数回刺し、殺害しようとした疑いです。女性は命に別条はないということです。