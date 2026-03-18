県内はけさ、広い範囲で晴れました。次第に湿った空気の影響を受けて雲が広がり、夜は広い範囲で雨となる見込みです。けさの県内は、高気圧に覆われ広い範囲で晴れました。太陽が街を照らす中、その周りに見えた虹のような光の輪。これは日暈と呼ばれる現象で、雲の中にある氷の粒に太陽の光が屈折してできるもので、天気が下り坂に向かうサインとされています。県内の日中の予想最高気温は富山市で12度、高岡市伏木で10度です。こ