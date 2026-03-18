米国戦の9回、勝ち越し二塁打を放つベネズエラのE・スアレス＝マイアミ（共同）【マイアミ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日、米マイアミのローンデポ・パークで決勝が行われ、ベネズエラが米国に3―2で競り勝ち、初優勝を果たした。ベネズエラは五回までに2点を先行。八回に追いつかれたが、九回にE・スアレス（レッズ）が勝ち越し二塁打を放った。2大会ぶり2度目の頂点を狙った米国はハーパー（フィリ