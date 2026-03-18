お笑いコンビ・タイムマシーン3号が、3月16日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に初出演。「正直居心地はあんまり良くないかもしれません」と感想を述べ笑いを誘った。【映像】デビュー当時の漫才シーン番組では、20歳でコンビ結成し20年以上を経てようやくブレイクした2人が、コンビ結成の経緯と長かった低迷期の苦労を語った。冒頭、黒柳徹子から『2025年〜2026年の年末年始TV番組出演ランキング（エム・データ調べ