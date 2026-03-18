ランボルギーニ顔の「Z33」!? その正体は…2026年2月にインテックス大阪（大阪市住之江区）で開催された「大阪オートメッセ2026」において、SPEC！は「SPEC！ Z33 WideBody youki 350Z」を出展しました。オリジナルエアロパーツなどを展開するSPEC！（愛知県岡崎市）が出展したのは、2003年式の日産「フェアレディZ（Z33型）」をベースとした一台です。【画像】超カッコいい！ これが日産の「“ランボ顔”フェアレディZ」です