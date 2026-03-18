3月17日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分) は、「ありえへん∞世界」との合体スペシャル。SUPER EIGHTの村上信五が登場し、“お宝ジーンズ”に衝撃の鑑定額がついた。【動画】村上信五「数万円で買った」リーバイスのジーンズが200万円に！この番組への出演は2016年以来で、約10年ぶり。現在44歳で、ジュニア時代の下積み期間も含めると芸歴はすでに30年だという。持参したお宝は「リーバイスのヴィン