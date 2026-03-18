俺（レン）は、現在大学4年生。大学の近くで一人暮らしをしている。うちの両親は昔からとても仲が良かった。しかし3年前に父が事故で亡くなってしまい、今は母が実家で一人暮らし。さらに今度はその母が病に侵され、余命いくばくもないことが判明したんだ。久しぶりに見る母の変わり果てた姿に、俺は思わず泣いてしまった。けれど今、弱気になっていても仕方ない。そう思って、母にできる限りのことをしようと伝えると、なんと母は