ドラマチューズ！「略奪奪婚」（毎週火曜深夜24時30分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。自分の告げ口により司とえみるの夫婦仲を壊すことに成功した千春だが、なぜか喜ぶことができない。司はクリニックを休業し姿を潜ませ、えみるはそんな司を探し回っていた。【動画】夫に別れを告げられ、半狂乱になった妻は鞄の中からナイフを取り出し…11話「死すべき野獣」自分の告げ口により司(伊藤健太郎)とえみる(中村ゆ