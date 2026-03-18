乃木坂46の井上和が、『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック』の三代目チェアマンに就任した。15年の歴史を持つ世界最大のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVA』（以下、『TIF』）のチェアマンは、初代を指原莉乃、二代目を長濱ねるが務めてきた。その系譜に今回、井上の名前が連なることになる。 （関連：【映像あり】井上和、『TIF2026』チェアマン就任コメント） ■モデル、ラジオ、俳優業……井上和