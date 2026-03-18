これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報、佐渡に乾燥注意報が発表されています。積雪の多い地域では引き続きナダレに、佐渡では火の取り扱いに注意してください。 ◆18日(水)これからの天気 いま晴れているところも次第に雲が広がるでしょう。 夜は雨が降るため、お帰りの時間が遅くなる方は雨具があると安心です。 降水確率は、夕方にかけては40%以下ですが、夜は50%以