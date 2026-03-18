新潟市で、アメリカ発祥のスポーツ『ピックルボール』の大会が開かれました。 『ピックルボール』は60年前にアメリカで考案されたスポーツで、穴が開いたプラスチック製のボールを専用のラケットでテニスのように打ち合います。 7日に新潟市で競技団体公認の大会が開かれ、約120人が参加しました。ピックルボールは打ち返したボールのスピードが緩やかなため、幅広い世代が