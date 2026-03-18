17日夕方、安芸郡海田町の国道で女性2人がはねられ70代の女性が死亡しました。事故があったのは安芸郡海田町の国道2号です。警察や消防によると、17日午後5時過ぎ、車を運転していた男性から「女性2人が車と接触した」と通報がありました。はねられたのは親子とみられ、中嶋政子さん(78)が頭を強く打ち、市内の病院へ搬送されましたが約2時間後に亡くなりました。一緒に歩いていた女性(44)も骨折するなど重傷を負っています。警察