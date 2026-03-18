機能的かつファッショナブルなゴルフスタイルを提案する「BEAMS GOLF」が、「LACOSTE」との別注ポロシャツを発表。販売を開始した。【写真】まるで間違い探し? “ワニ”の中のロゴが変わってる！「LACOSTE」といえば、アイコニックな“ワニ”のワンポイントをあしらったポロシャツが有名で、長年、全世界で愛され続けている。そんな定番アイテムとのコラボは、毎シーズン注目を集めているが、今回は過去に行った別注の中でも特に反