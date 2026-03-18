18日夜、諫早市で住宅と倉庫を全焼する火事がありました。 60代の男性が病院に搬送されましたが命に別条はないということです。 18日午後10時20分頃、諫早市高来町で「台所から煙が出ている」と付近の住民から消防に通報がありました。 警察と消防によりますと、この火事で木造2階建ての住宅と敷地内の倉庫を全焼し、火は約3時間半後に消し止められました。 この家に住む60代の男性が煙を吸うなどして病院に搬送され