＜Vポイント×SMBCレディス事前情報◇17日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞先週の「台湾ホンハイレディース」でツアー通算2勝目を挙げた菅楓華が、17日に行われたプロアマ前夜祭にジャケットスタイルで出席した。【前夜祭写真】結婚してました！ 小祝さくらは黒ワンピースで登場会場でも他の選手たちから「おめでとう」と祝福され笑顔。だがアンダーパーが菅ただ一人という激戦後ということも