今季も米女子ツアーでプレーする渋野日向子。ダイナミックなスイングが武器の彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真を比較】26年は前傾が浅くプレーンがタテ振りになった渋野のドライバースイング◇◇◇昨年2月のスイングと比べて、大きく変化しているのがアドレスです。以前はヒザを曲げて前傾も深めにとり、小さな構えをしています。レイドオフを意識し、ク