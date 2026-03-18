歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（33）が17日、自身のインスタグラムを更新。ステージを見守るわが子の様子を公開した。【動画】「尊すぎる」「もうこんなに大きく」きゃりーぱみゅぱみゅが公開したノリノリのわが子「母ちゃん嬉しくって泣いちゃうよ」とうれしそうにつづり、1本の動画をアップ。大きめのヘッドフォンをつけて音楽に合わせ手拍子をしながら、母・きゃりーのステージを見学するわが子の姿が収められている。この