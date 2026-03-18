新潟市の多くの小学校で3月18日、終業式が行われ、児童たちは1年間の学びを締めくくりました。18日、終業式を迎えた新潟市中央区の沼垂小学校。児童約360人を前に、門倉純一校長は1年の学びを振り返り「自分の成長を感じ、次の学年に向け、やってみようという気持ちを持ってほしい」と話しました。教室に帰ると、一人一人に通知表が配られ、児童は元気よく返事をして受け取りました。【児童】「努力して頑張ったから良いご褒美があ