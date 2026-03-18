熊本市の鶴屋百貨店で上質な商品を紹介する催事が始まり、普段は取り扱いのない高級磁器やアート作品などが並んでいます。 【写真を見る】“外商向け”商品を初展開高級磁器・アート作品など普段はない上質な商品並ぶ熊本市・鶴屋百貨店「春の鶴翔会」 3月18日に始まった「春の鶴翔会」は、これまで外商の顧客を中心に案内されてきましたが、今年は初めて、大催事場などで、より幅広い客層に向けて展開されてい