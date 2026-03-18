俳優の桜田ひより（23）、吉川愛（26）が18日、東京・ワーナーブラザーススタジオツアー東京 ーメイキング・オブ・ハリー・ポッターで行われた、特別企画「ホグワーツからの招待状」オープニングセレモニーに参加した。【全身ショット】レイブンクロー＆スリザリンの制服姿の吉川愛＆桜田ひより『ハリー・ポッター』シリーズの大ファンで、スタジオツアー東京アンバサダーを務める桜田と吉川。9と3/4番線で行われたセレモニー