水俣病と認められなかった男女8人が新潟県と新潟市を相手取り認定を求めた裁判で、新潟地裁が原告全員を水俣病と認めるよう命じたことを受け、原告などが県と市に控訴せず、認定手続きを進めるよう求めました。裁判は、水俣病の認定を申請したものの棄却された男女8人が県と新潟市を相手取り認定を求めていたもので、新潟地裁は3月12日、原告全員を水俣病と認めるよう県と市に命じる判決を言い渡しました。この判決を受け、17日、