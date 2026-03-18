今日（3月18日）が最終日となる2月定例熊本県議会は、過去最大となる来年度当初予算案などを可決しました。 【写真を見る】過去最大の来年度当初予算を可決給食費・高校無償化の対象拡大など受け熊本県議会 可決された来年度の一般会計当初予算は9353億円で、教育無償化に伴う経費の増加などから、当初予算としては過去最大となっています。 具体的には給食費や高校授業料の無償化の対象拡大など、経済的な理由による教育格