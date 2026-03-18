◇FIBA 女子バスケットボール ワールドカップ2026 予選トーナメント 日本 83-39 アルゼンチン(3月11〜18日、トルコ・イスタンブール)バスケットボール女子日本代表がワールドカップの切符を手にしました。予選トーナメントは、世界4都市で開催。すでに出場権を獲得しているチームを除き、各グループの上位4チームが9月にドイツで開幕する女子ワールドカップ2026本大会の出場切符をつかみます。トルコ・イスタンブールで行われるグ