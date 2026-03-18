9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太がジャパンアンバサダーを務めるSwarovskiの春夏キャンペーンの新ビジュアルが18日、公開された。新ビジュアルのインスピレーションは、自然の魔法を称える幻想的な庭園。シンプルなデザインをベースにしながらも、Swarovskiならではのサヴォアフェールが光るジュエリーや新作のクリスタル・オブジェがそろう。【写真】透明感あふれる美肌を披露する渡辺翔太渡辺がブルーとホワイトのシャツ