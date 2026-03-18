参院予算委で答弁する小泉防衛相＝18日午前小泉進次郎防衛相は18日の参院予算委員会で、中東情勢の悪化を受けたホルムズ海峡への艦船派遣の可能性を問われ、自衛隊の安全確保が条件だとし「軽々に送るわけにはいかない」と述べた。高市早苗首相は19日に予定するトランプ米大統領との会談に関し「国益を最大化し、国民の生命を守り抜くことを主眼に置く」と説明した。立憲民主党の杉尾秀哉氏は、イラン周辺に関し「戦闘状態にあ