【マイアミ（米フロリダ州）＝岡花拓也】野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は１７日（日本時間１８日）、米フロリダ州マイアミで決勝が行われ、ベネズエラが３―２で米国を破り、初優勝を果たした。ベネズエラは三回、犠飛で先行。五回にはアブレウ（レッドソックス）のソロ本塁打で加点した。米国は八回、ハーパー（フィリーズ）の２点本塁打で追いついた。ベネズエラは九回、Ｅ・スア