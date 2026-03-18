「ＷＢＣ・決勝、ベネズエラ代表３−２米国代表」（１７日、マイアミ）ベネズエラ代表が米国代表に勝利し、悲願のＷＢＣ初優勝となった。先制したのはベネズエラ。両国無得点の三回１死二、三塁から２番のガルシアが先制犠飛で１点を挙げた。さらに、五回にはアブレイユが２号ソロ。準々決勝の日本戦で逆転３ランを放った男が決勝でも貴重なアーチを描いた。投げては先発のロドリゲスが四回１／３を１安打無失点。早めの継