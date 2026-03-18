イランの外交・安全保障政策を統括する国家安全保障最高評議会トップのラリジャニ事務局長/AFP/Getty Images（CNN）イラン政府は、同国の外交・安全保障政策を統括する国家安全保障最高評議会トップのラリジャニ事務局長が死亡したことを確認した。国家安全保障最高評議会は18日未明、声明で、ラリジャニ氏の死亡を発表した。ラリジャニ氏について、長年にわたる公務の末に殺害され「殉教」したと表現した。これに先立ち、イスラエ