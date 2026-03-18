元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が17日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画に出演。「2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」準々決勝のベネズエラ戦で先発を務めた山本由伸の投球について語った。古田敦也氏○国際大会のバッターの心理を解説「山本由伸投手は、ストレートが155キロ前後で、フォークボールも最初150キロ出てたりしてたんで、速すぎて落差があまり