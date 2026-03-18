第９８回選抜高等学校野球大会の開会式リハーサルが１８日に甲子園で行われ、代表校３２チームが聖地に集結した。午前１０時から始まったリハーサル。気温１０度と肌寒さが残る中、前年優勝校の横浜（神奈川）、同準優勝の智弁和歌山から沖縄尚学まで元気よく行進した。その後は北照（北海道）・手代森煌斗主将（３年）が選手宣誓。言葉に詰まる場面もあり「野球より緊張しました」と苦笑いを浮かべながら、本番に向けて「試