メ～テレ（名古屋テレビ） 18日朝、名古屋市東区の工事現場でガスボンベが爆発する火事があり男性1人がけがをしました。 消防によりますと午前8時20分ごろ、東区橦木町の新築マンションの建設現場で「爆発が発生し黒煙が出ている」などと119番通報が相次ぎました。 火は約30分後にほぼ消し止められましたが、金属の溶接や切断などに使われる、アセチレンのガスボンベ2本が燃えたということです。 何らかの理由で、