福岡市で18日、海外で大規模な災害が起きたときに派遣される国際消防救助隊の訓練が行われました。 ■訓練「あなたの体、どこか挟まれているところがあれば、音を出してください。」訓練は、メキシコで震度7の地震が発生したという想定で、国際消防救助隊に登録されている福岡市消防局の隊員10人などが参加しました。国際消防救助隊は、海外で大規模な災害が起きたときに派遣される部隊です。訓練では、2階建ての住宅が倒壊し、