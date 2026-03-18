トヨタ自動車はことしの春闘で、労働組合が求めた賃上げとボーナスについて、6年連続で満額回答しました。 【写真を見る】【春闘】トヨタ自動車 6年連続で賃上げ･ボーナスとも満額回答 “トランプ関税”などで連結決算は減益見込みも…物価高による組合員への影響を考慮 トヨタの労働組合はことしの春闘で、賃金については要求額を職種や階級ごとに分け、最高で2万1580円の賃上げを要求しました。一方、ボーナ