元宮崎県知事・東国原英夫氏の政策担当を務めている長男の加藤守氏が、第１子男児の誕生を報告した。１８日までに自身のインスタグラムを更新し「先日、ゆいが男の子を出産しました」と妻の出産を発表。「母子ともに健康で、無事退院し、自宅に戻りました。お気遣いいただいた皆様におかれましては、大変有難うございました」と伝えた。「ゆいの陣痛が始まったのが夜。病院に送り、自分だけ一時帰宅ののち、再度産院に駆けつ