東京午前のドル円は１５９．１４円付近まで強含む場面はあったが、方向感は限定的。昨日のニューヨーク市場の水準から目立った変動はない。時間外取引でニューヨーク原油が１％超の下げとなっているものの、原油売り・ドル売りのパターンも見られず。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果公表を控えて模様眺めムードが強いようだ。 ユーロ円は１８３．５８円付近、ポン