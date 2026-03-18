１８日前引けの日経平均株価は前営業日比１１９８円０５銭高の５万４８９８円４４銭と急反発。前場のプライム市場の売買高概算は１０億８３６７万株、売買代金概算は３兆２５５１億円。値上がり銘柄数は１４１７、対して値下がり銘柄数は１３８、変わらずは３５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は大きくリスクオンに傾き、日経平均株価は１０００円を超える上昇となった。原油市況高騰に対する警戒感は依然として根強