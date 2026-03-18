米株価指数先物時間外ダウ130ドル超高原油先物下落で 東京時間11:49現在 ダウ平均先物JUN 26月限47485.00（+137.00+0.29%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6794.00（+20.75+0.31%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限25127.75（+112.25+0.45%） 米株先物は上げ幅を拡大、原油先物に連動。 イランがラリジャニ氏の死亡を認めた。最高指導者アリ・ハメネイ師以来、最高位クラスの要人となるためイランにとって