第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、兵庫・西宮市内の甲子園球場で行われ、抽選で見事に大役を射止めた北照（北海道）の手代森煌斗主将（３年）が選手宣誓の練習を行った。１７日の夜に３０―４０分練習した手代森だったがリハーサルとは言え多くの人が集まった甲子園球場で緊張のあまり飛び飛びになり「試合では緊張しないタイプなんですけど、大舞台では一味違った緊張感があり